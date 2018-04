Sei Ermittler: Neues Crime-Spiel für zu Hause

"Das Spiel ‘Einsatz Naseband‘ ist einzigartig, da es den Spielern die Möglichkeit gibt selbst in einer Art Krimiserie mitzuspielen. Sie selbst müssen recherchieren, Zeugenbefragungen anhören, Kameras überwachen, Handys orten und ihre gewonnen Erkenntnisse via Live-Chat an TV-Kommissar Michael Naseband weiterleiten. Je nach Ergebnis der Recherche entwickelt sich auch das Spiel weiter, sodass die Spieler mit ihren Aktionen selbst beeinflussen können, in welche Richtung der Fall gelenkt wird. Zusätzlich an Spannung gewinnt das Ganze dadurch, dass die Spieler die gesamte Zeit über das Gefühl haben, dass ihre Handlungen LIVE in die Tat umgesetzt werden. So antwortet Michael auf Nachrichten nicht nur via Chat, sondern auch per Videos, die an unterschiedlichen Stellen im Spiel abgespielt werden", erklärt Florian Pertlik, der für den Fall, die Rätsel und das Drehbuch verantwortlich ist.