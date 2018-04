Konzert vor Life Ball zum Thema „Heimat“

Bereits zum siebenten Mal stellen sich renommierte Künstler in den Dienst der guten Sache, um beim Konzert im Vorfeld des alljährlichen Life Balls Geld für die Aids-Hilfe zu lukrieren. Beim „Life+ Celebration Concert“ am 1. Juni zum Thema „Heimat“ sind wieder respektable Opernstars dabei, gab das Life Ball Büro bekannt. Am nächsten Tag feiert der Life Ball sein 25-jähriges Jubiläum.