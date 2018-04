Ab Mai gilt im Tourismus Mindestlohn

„Da bei uns der Lohn vierzehnmal ausbezahlt wird, sind das pro Monat dann 1750 Euro brutto, also mehr als in Deutschland,“ wehrt sich Branchensprecherin Petra Nocker-Schwarzenbacher gegen die Vorwürfe, man zahle schlecht. Trotzdem habe es im heurigen Winter an Arbeitskräften (vor allem Köchen) gefehlt, manche Betriebe reduzierten daher zwangsläufig die Öffnungszeiten ihrer Restaurants.