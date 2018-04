Mutter tasert Sohn, um ihn aus dem Bett zu kriegen

Sharron Dobbins wollte am Ostersonntag ihren Nachwuchs zum Gottesdienst aufwecken, doch ihr 17-jähriger Sohn weigerte sich, aufzustehen. Daraufhin soll ihn die Frau, so das Polizeiprotokoll, am Bein getasert haben. Dobbins‘ anderer Sohn (17) und ihr 18-jähriger Neffe waren ebenfalls im Raum und bezeugten den Vorfall. Bei ihrer Festnahme sagte Dobbins noch, sie habe lediglich mit dem Taser Lärm gemacht, um die Burschen aus den Betten zu kriegen.