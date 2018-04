Wie Sie zu Hause traumhaftes Raumklima schaffen

Der Dschungel-Stil im Eigenheim ist seit wenigen Jahren so richtig „in“. Zimmerpflanzen sind aber nicht nur hübsch anzusehen, sondern können auch die Gesundheit fördern und z.B. einen elektrischen Luftbefeuchter ersetzen. In geringem Ausmaß filtern gewisse Pflanzen auch Schadstoffe aus der Raumluft. Um sinnvolle Wirkungen zu erzielen, brauchen die Pflanzen allerdings gute Pflege. Bei Pflanzen, die viel Wasser benötigen, kann sich etwa Schimmel in der Pflanzerde bilden - wodurch sie selbst zur Schadstoffquelle werden. Das Umtopfen in ein regulierendes Granulat für Zimmerpflanzen schafft Abhilfe. Empfindliche Personen sollten sich vor dem Pflanzenkauf über etwaige Reizwirkungen und das Allergierisiko informieren.