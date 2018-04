Israel rudert bei Flüchtlingsdeal mit UNO zurück

So macht man wohl keine Deals: Israel hat eine Vereinbarung mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zur Umsiedlung von 16.000 afrikanischen Flüchtlingen, die am Montag für internationale Schlagzeilen gesorgt hatte, nach wenigen Stunden überraschend wieder auf Eis gelegt. Dies teilte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montagabend auf Facebook mit - nur wenige Stunden nachdem er selbst die angebliche Abmachung mit dem UNHCR vorgestellt hatte.