8 Monate Wachkoma: Eiserner Kampf zurück ins Leben

Am 24. August 1999 wachte sie plötzlich auf

Zunächst lag Madeleine wochenlang im Koma, dann versetzten sie die Ärzte ins Wachkoma und verlegten sie ins Krankenhaus Hochzirl in Tirol. Sie hatte in diesem Zustand zwar die Augen geöffnet und geschlossen, doch geistig war sie abwesend. Außerdem konnte sie sich nicht bewegen, hatte keine Körperspannung. Acht lange Monate war sie von ihrer Umwelt völlig abgeschottet. Und dann kamen auch noch Komplikationen während des Wachkoma-Zustandes hinzu. „Madeleine musste einen Drogen- und Alkoholentzug überstehen. Sie erkrankte am Klinik-Keim, erlitt Blutvergiftungen und hatte Wasser in der Lunge“, gibt ihre Großmutter Gertrude Wurm preis. Doch die junge Patientin überstand alles, stellte von Mal zu Mal ihre Willensstärke ein Stück mehr unter Beweis und versetzte am 24. August 1999 alle ins Staunen: Sie erwachte aus dem Wachkoma!