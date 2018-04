Red Bull Salzburg vor Lazio: Bangen um Berisha

Kein Wunder, dass Berisha nun bei jener Agentur unter Vertrag steht, die auch de Vrij managt. Der Lazio-Verteidiger dürfte im Sommer bei Manchester United anheuern. Auch hinter Berisha sollen Insel-Klubs her sein. Ein Einsatz vom Bullen-Teamherzen in Rom ist aber ungewiss: Berisha sagte jüngst dem Nationalteam ab, gegen den WAC ging es zuletzt nur für 45 Minuten. Berisha wird am Mittwoch nach Rom fliegen - ob er die muskulären Probleme (Oberschenkel) in den Griff kriegt, weiß man aber wohl erst am Spieltag!