Apple will offenbar in Macs auf Intel verzichten

Bloomberg schränkte ein, dass das Projekt mit dem Codenamen „Kalamata“ noch in einer frühen Phase sei. Ziel sei, die Apple-Geräte noch reibungsloser zusammenarbeiten zu lassen. Apple hat rund eine Milliarde Mobilgeräte mit dem Betriebssystem iOS am Markt - und zehn Mal weniger Macs. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren bereits die Software der Computer zum Teil in Anlehnung an die iPhone-Bedienung angepasst und Funktionen eingeführt, die einen nahtlosen Wechsel zwischen Mobilgeräten und Macs erlauben. Laut einem früheren Bloomberg-Bericht soll in näherer Zukunft ein Projekt mit dem Codenamen „Marzipan“ iPhone-Apps auch auf Macs nutzbar machen.