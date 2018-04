So will die Regierung das Klima schützen

Am Dienstagvortmittag wird die Regierung in Person von Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) die Klimastrategie der Regierung präsentieren. Allerdings sorgt der Entwurf, der nun vorgestellt werden soll, bereits jetzt für Kritik. So fehle etwa ein Zeitrahmen oder ein Plan zur Finanzierung, heißt es von Greenpeace. Die Umweltschützer berufen sich auf einen „einige Tage alten Entwurf“, welcher der Organisation vorliegt. Auch soll es keine zusätzlichen Mittel für Klimaschutzmaßnahmen geben - was angesichts der stätig steigenden Umweltbelastung durchaus seltsam anmutet.