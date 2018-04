Missglücktes Wendemanöver forderte drei Verletzte

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Gasteiner Bundesstraße im Ortsgebiet von Bad Gastein der Verkehrsunfall. Eine 74-jährige deutsche PKW-Lenkerin war von Bad Hofgastein in Richtung Bad Gastein unterwegs. Sie nutzte eine Hauszufahrt auf der rechten Fahrbahnseite, um rechts einzubiegen und anschließend nach links in einem Bogen umzukehren und in entgegengesetzte Richtung die Fahrt fortzusetzen. Im Fahrzeug befand sich eine 44-jährige deutsche Beifahrerin.

Ein einheimischer 25-jähriger Autolenker war in einigem Abstand hinter dem PKW der Frau auch in Richtung Bad Gastein unterwegs gewesen, als dieses Fahrzeug plötzlich nach dem Umkehrvorgang entgegenkommend in die Bundesstraße einbog. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Lenker einen Zusammenstoß nicht verhindern.