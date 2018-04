Bei Live-Spiel gehen die Wogen hoch

Nach dem 1:5-Debakel im Stadt-Derby konnte es für Violett nur besser werden. Und das wurde es auch vor Ostern: erst die Ankündigung des TV-Spiels zu Christi Himmelfahrt, dann der erste Punkt 2018 am Samstag in Hallwang. Weil Vukur einen Freistoßabpraller im Nachschlag verwertete. „Es war aber verdient“, gestand Hallwangs sportlicher Leiter Markus Zwittlinger. Austria-Coach Christian Schaider freute sich: „Etwas glücklich, aber verdient.“ Das TV-Spiel sieht man hier wie auch bei Gegner Zell am See naturgemäß toll: „Wir sind überglücklich, dann auch hoffentlich in besserer Form. Zell-Betreuer Wolfi Reindl ergänzt: “Für alle eine tolle Sache. Hat man in dieser Liga ja nur selten.„ Einziger Haken für die Pinzgauer: Es wird der Produktion wegen schon um 11 Uhr angepfiffen. “Da müssen wir am Feiertag dann früh raus."