Babbels Geständnis: Froh über Siegtor des Gegners!

„Gar kein Genuss“

Bis zur 90. Minute hatten die Bayern dank eines Treffers von Mario Basler 1:0 geführt, doch in der Nachspielzeit drehten Teddy Sheringham (91.) und Ole Gunnar Solskjaer (93.) mit zwei Treffern die Partie. Der heute 45-jährige Ex-Europameister Babbel meinte dazu rückblickend: „Im Nachhinein fand ich es so schade, dass ich mich so unter Druck setzte, dieses Finale, das ich mir so sehr gewünscht hatte, gar nicht genießen zu können.“