Salzburgs Eisbullen fehlt nur noch ein Sieg!

Red Bull Salzburg hat sich am Ostermontag im Halbfinal-Duell mit den Black Wings Linz in die Poleposition gehievt. Den Salzburgern fehlt nach dem in der eigenen Halle fixierten 4:3-Erfolg nach Verlängerung (1:1, 2:2, 0:0; 1:0) nur noch ein Sieg in der „best of seven“-Serie zum Finaleinzug in der Erste Bank Eishockey Liga.