2:0 im Hit! Wacker jagt in Richtung Bundesliga

Das Unheil für die Gäste nahm bereits in der 15. Minute seinen Lauf, als Felix Adjei nach einer Attacke an Zlatko Dedic wegen Torraubs ausgeschlossen wurde. Danach übernahm Wacker endgültig das Kommando, die logische Folge war das 1:0 in der 38. Minute durch einen Schuss von Daniele Gabriele ins kurze Eck.