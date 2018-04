Niessl appelliert an Regierung: „Keine Verträge“

Kaum ist es etwas ruhiger geworden um diverse umstrittene Handelsabkommen, basteln die Beamten in Brüssel bereits am nächsten „Sündenfall“. Der Vertrag mit den sogenannten Mercosur-Staaten von Südamerika soll bereits unterschriftsreif in den EU-Aktenschränken liegen. Deshalb appelliert Landeshauptmann Niessl nun an die türkis-blaue Bundesregierung: „Die Bürger wollen keine Privilegien für Konzerne. Dieses Abkommen fördern den Raubbau in den ärmsten Regionen der Welt!“