„Warnung vor Mann, der Kinder fotografiert“

Nach Rücksprache mit der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan konnten die Hintergründe rasch geklärt werden: „Den Vorfall hat es tatsächlich gegeben. Doch er ereignete sich in der Gemeinde St. Veit an der Gölsen in Niederösterreich. Dort wurde der Mann ausgeforscht und einvernommen. Zu einer Straftat kam es jedoch nicht“, so ein Polizist.