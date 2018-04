Bergretter stürzte bei Basejump in Wald: Tot

Der Monte Brento gilt für die Basejumper als Heiligtum. Jeden Tag stürzen sich die Sportler, in der Nähe des Gardasees, von über 1000 Meter hohen Felswände in die Tiefe. Am Sonntag leider mit fatalen Folgen für den Filzmooser Adam Grünwald: Sein Fallschirm dürfte sich, wie die italienische Polizei vermutet, wegen eines technischen Defekts nicht geöffnet haben. Die zur Hilfe eilenden Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen. Grünwald war Anfang der 90er-Jahre einer der ersten Flugretter der Bergrettung im Pongau und seit vielen Jahren Mitglied der Bergrettung Filzmoos.