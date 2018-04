Dreiste Gauner stahlen in Bichlbach roten Hoftrac

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag aus einem Wirtschaftsgebäude in Bichlbach einen roten Hoftrac, der nicht zum Verkehr zugelassen ist, entwendet. Die selbstfahrende Maschine wurde laut Polizei auf einen Einachsanhänger verladen und anschließend mit einem größeren Fahrzeug in unbekannte Richtung abtransportiert. Die Polizeiinspektion Bichlbach bittet um zweckdienliche Hinweise (Tel. 059133/7151).