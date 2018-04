Mädchen prallte beim Skifahren gegen Holzstange

Eine 14-jährige Deutsche ist am Montag beim Skifahren in Alpbach verletzt worden. Laut Polizei prallte das Mädchen bei der Abfahrt im Skigebiet Schatzberg ungebremst gegen eine Holzstange, die als Pistenrandmarkierung diente. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.