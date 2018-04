Mysteriöser Katzenfriedhof in Weer

Tierfreunde sind besorgt über eigenartige Vorkommnisse am Gießenbach in Weer. An der selben Stelle wurden binnen weniger Wochen gleich drei tote Katzen gefunden. In einem Fall untersuchte die Tierpathologie auch die Todesursache: Einwirkung stumpfer Gewalt. Ist hier etwa ein „Katzenhasser“ am Werk?