Vermeintliches Opfer als Feuerteufel überführt

Am Sonntag gegen 19.30 Uhr brach im Ortsteil Frauenberg erneut ein Brand aus, diesmal 500 Meter vom Anwesen entfernt auf einem Wiesen- und Waldgrund. Erneut war der 34-Jährige als Erster zur Stelle. Was weiter geschah, war eine kriminalistische Meisterleistung der Polizeiinspektion St. Marein. In der taktisch geschickt geführten Befragung verwickelte sich der Steirer in Widersprüche.