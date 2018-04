Beine amputiert, aber ein Jahr später am Stockerl!

„Einfach glücklich!“

Und an diesem Wochenende fuhr er beim Comeback-Rennen in der britischen Formel-3 gleich auf Anhieb als Dritter auf das Podium. „Das ganze Rennen hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, ich hoffe, wir schaffen eine ganze Saison!“, freute er sich. Sein Rennwagen wurde umgebaut, das Reglement gelockert. So darf er per Hand Gas geben und per Bein-Prothese bremsen.