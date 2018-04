Zwei Schweizer sterben auf Weg zu Wallfahrtsort

Tragödie am Ostersonntag: Bei einem Felssturz in Italien an der Grenze zur Schweiz sind zwei Touristen auf dem Weg zu einem Wallfahrtsort ums Leben gekommen. Die beiden Schweizer waren im Auto unterwegs, als die Geröllmassen in der Nähe des Ortes Re auf die Straße abgingen, teilte die Feuerwehr mit. Die Bevölkerung der Region reagierte mit Unverständnis und Wut: Die Anrainer sind der Ansicht, der Tod des Ehepaars hätte vermieden werden können.