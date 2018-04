FPÖ setzt Prämie auf „Plakat-Zerstörer“ aus

„Als übelste Kampagne“ bezeichnet FPÖ-Stadtparteiobmann GR Rudi Federspiel in einer Aussendung den jüngsten Vandalismus gegen Plakate der FPÖ: „Gerade über das Osterwochenende wurden wiederum zahlreiche Plakate der FPÖ verschandelt. Sprayfarbe wurde auf Plakate gesprüht, um sie unkenntlich zu machen, bzw. es wurden die Gesichter auf den Plakaten übermalt“, so Federspiel. Er erläutert weiter: „Ich werde daher nun 2000 Euro als Prämie zur Ergreifung der Täter aussetzen, da die Zerstörungen ja einen enormen finanziellen Schaden verursachen“, erklärt Federspiel, der die Bevölkerung ersucht, jegliche Beobachtungen bzgl. Vandalismus an FPÖ-Plakaten sofort bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.