Montenegro: Bombe vor Haus von Aufdeckerjournalist

Kurz vor der jüngsten Bombenexplosion wurde in der Hauptstadt Podgorica am Sonntagabend nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates mitgeteilt, dass sich die Sicherheitslage im Adria-Staat infolge von wachsenden Konflikten unter organisierten kriminellen Gruppen in den vergangenen Monaten verschlechtert habe. Die Bombenexplosion vor dem Haus von Sadikovic war schon der siebente Bombenangriff in Montenegro seit Jahresbeginn. Zuvor war in Podgorica am 28. März eine Person bei einer Bombenexplosion ums Leben gekommen. Bei einer Schießerei am helllichten Tag waren am Samstag ebenfalls in Podgorica zwei Personen getötet worden.