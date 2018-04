Tierhasser legten Klingenköder aus

Über 2500 Mal geteilt wurde der Beitrag eines Linzers, der auf Facebook ein Foto eines gefährlichen Klingenköders gepostet hatte. Auf dem Bild sieht man, wie in einem vermeintlichen Leckerli gefährliche Klingen versteckt worden sind. Offenbar waren Tierhasser am Werk, die darauf aus sind, mit solcherart präparierten Ködern Vierbeiner ernsthaft zu verletzen: „Passt auf eure Tiere auf!“, warnt der Linzer auf seinem Posting. Er habe bereits Anzeige bei der Polizei Neue Heimat erstattet. Gefunden wurde der Köder konkret in der Linzer Hatschekstraße.