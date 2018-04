Wattenberg: Mehrheit für neues Mehrzweckhaus

Mit Spannung wurde am Ostermontag am Wattenberg die Volksbefragung zum Umbau der Volksschule in ein Mehrzweckhaus erwartet. Wie berichtet, hat das Projekt die Politik entzweit. Rund 65 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an der Befragung teil. Das Ergebnis: 226 Wattenberger stimmten für den Umbau, 172 sind dagegen. BM Franz Schmadl zeigt sich in einer ersten Reaktion erleichtert und sieht das Projekt jetzt „doppelt abgesichert“. Die Gegner rund um die Gemeinderatsfraktion „Unser Wattenberg“ nehmen das Ergebnis „zur Kenntnis“, zeigen sich aber enttäuscht darüber, „dass vom Bürgermeister im Verlauf der Projektentwicklung nicht mehr Einigkeit und Zustimmung gesucht wurde“.