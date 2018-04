Nach Sturz mit Rollator aus Fluss gerettet

Der 83-Jährige aus Grein wohnt zwar im Altenheim, macht aber öfters einen Spaziergang mit seinem Rollator zur Donau hinunter - so auch am sonnigen Ostermontag. Auf seiner üblichen Route kam er zu einem Rastplatz mit einer Bank und einem Tisch. Dort dürfte sich der Rollator aber am Boden verhakt haben und brachte dadurch den Pensionisten zu Sturz! Er fiel die Böschung hinunter und in einen Bach direkt neben der Donau. Er konnte sich mit dem Oberkörper zwar noch am Ufer über Wasser halten, doch um sich aus dem eiskalten Fluss zu befreien, fehlte ihm die Kraft.