„Träume davon, meinen Weltrekord zu verbessern“

Weltrekord in Berlin

Was macht Sie zuversichtlich, dass Sie 1300 Tage nach Ihrem Berliner Weltrekord gerade in Wien wieder den Anschluss an die Weltspitze finden werden?

Ich bin verletzungsfrei! Das ist derzeit mein größter Trumpf. Dass ich jetzt schon sehr beständig ohne Probleme trainieren kann, ist ein positives Zeichen für ein erfolgreiches Comeback. Ich glaube, dass einer meiner Vorteile auch darin besteht, dass ich nicht so viele Marathons gelaufen bin wie viele andere Top-Athleten. Denn bei allem Respekt: Das ist für den Körper oft auch zu anstrengend.