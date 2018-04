Ried beurlaubt Chabbi - Schiemer übernimmt

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Die anhaltende Verunsicherung, die in den vergangenen Spielen zu spüren war und sich deutlich in den Ergebnissen niedergeschlagen hat, machte diesen Schritt letztendlich unausweichlich“, wurde Schiemer in einer Ried-Mitteilung zitiert. Der 56-jährige Chabbi hatte die Rieder im März des Vorjahres als Bundesliga-Schlusslicht übernommen und war mit den Innviertlern abgestiegen. Mit der Entlassung des gebürtigen Tunesiers soll die Trendumkehr eingeleitet werden.