Der Osterhase taucht ab: Eiersuche am Meeresboden

Ein etwas anderes Versteckspiel lieferten sich Dutzende Taucher am Wochenende im US-Bundesstaat Florida: Dort ist der Osterhase nämlich abgetaucht und hat die Eier am Meeresboden versteckt. Aus Umweltschutzgründen wurden echte Eier und ungiftige Farbe verwendet. Zuvor hatte ein Osterhase im Taucheranzug die bunten Eier am Meeresboden versteckt, darunter auch ein goldenes.