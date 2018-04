Mit dem Fuß Wirt ins Gesicht getreten

Weil er als Nazi beschmipft wurde, hat der Besitzer eines Nachtlokals in Karrösten zwei unbekannte Männer in der Nacht auf Sonntag gegen 5.40 Uhr aus dem Lokal geworfen. In der Folge attackierten sie den 57-Jährigen und traten ihm sogar mit dem Fuß ins Gesicht. Eine 44-jährige Angestellte kam dem Wirt zu Hilfe und wurde ebenfalls attackiert. Einer der Männer hatte einen Schlagring dabei. Nach dem Vorfall setzten sie sich die mutmaßlichen Täter in ein Taxi und fuhren davon. Hinweise an die Polizei: 0 59 133 - 7100. Bei den Männer könnte es sich laut Zeugen um Ostösterreicher handeln.