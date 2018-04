Fallschirm öffnete sich nicht: Basejumper tot

Tragischer Unfall am Ostersonntag: Ein Salzburger Bergretter ist beim Basejumping im italienischen Trentino tödlich verunglückt. Nach dem Absprung vom 1600 Meter hohen Monte Brento öffnete sich bei dem 50-Jährigen der Fallschirm nicht, so die Bergrettung Filzmoos am Montag.