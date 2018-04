Rapid-Sieg in Mattersburg mit zwei Wermutstropfen

Nach 37 Minuten 4:0

Dieser Meinung schloss sich auch Stefan Schwab an. „Nach der Pause waren wir nicht mehr kombinationssicher und effizient, der Nachdruck hat gefehlt“, meinte der Kapitän. Davor allerdings glänzten die Grün-Weißen wie selten zuvor in dieser Saison - nach 37 Minuten stand es bereits 4:0. „In der ersten Hälfte haben wir Mattersburg so richtig erwischt. Wir haben gut kombiniert, sind gut nachgerückt, es ist uns alles gelungen, wir waren sehr effizient“, freute sich Djuricin.