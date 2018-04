Ex-Milan-Star mit Traumtor von der Mittellinie!

So ein Tor schießt man nur einmal im Leben! Juraj Kucka, slowakischer Nationalspieler, Ex-Milan-Star und momentan Mittelfeldspieler bei Trabzonspor, sieht im Spitzenspiel der türkischen Süper Lig, dass der der Torhüter von Galatasaray - Fernando Muslera - zu weit draußen steht. Der Rest ist Geschichte und im Video oben zu sehen. Galatasaray gewann am Ende 2:1, aber das Thema Nummer eins nach dem Match war dieses Tor. Auch die Reaktion von Galatasaray-Trainer Fatih Terim am Ende des Videos spricht Bände.