Isner gewinnt Finale in Miami gegen Zverev

John Isner hat am Ostersonntag sein erstes Masters-1000 auf der ATP-Tennistour gewonnen. Der US-Amerikaner setzte sich beim mit 8,9 Mio. Dollar dotierten Turnier in Miami im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:7 (4), 6:4, 6:4 durch. Der 20-jährige Zverev vergab nach Satzführung zwar seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr, verbesserte sich in der ATP-Weltrangliste aber auf Platz vier.