27-Jähriger 100 Meter von Lawine mitgerissen

Der Deutsche stieg zusammen mit seinem Vater und seiner Schwester am Samstag zur Essener-Rostocker-Hütte auf, wo sie übernachteten. Sonntag gegen 8 Uhr fuhren sie in Richtung Johannishütte ab. Dabei löste sich in 2200 Metern ein Schneebrett. Der 27-Jährige wurde 100 Meter mitgerissen und verletzt. Er wurde mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus Lienz geflogen.