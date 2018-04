„Überheblichkeit!“ Djuricin trotz Sieg sauer

Rapid feierte in der 28. Bundesliga-Runde einen klaren 4:2-Sieg gegen den SV Mattersburg. Nach 37 Minuten führten die Hütteldorfer schon mit 4:0. In der zweiten Hälfte konnte das Team von Goran Djuricin aber nicht mehr nachsetzen. Genau deshalb war der Trainer nach dem Sieg auch etwas enttäuscht und sprach von „Überheblichkeit“ in der Defensive.