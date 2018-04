Niederländer Terpstra gewinnt Flandern-Rundfahrt

Mit einem beeindruckenden Antritt hat Niki Terpstra bei der 102. Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag triumphiert. Gut eine Woche nach seinem Sieg beim Eintagesrennen E3 Harelbeke feierte der Niederländer vom belgischen Team Quick-Step seinen nächsten Sieg in Belgien. Der Österreicher Marco Haller (Katjuscha) fuhr lange in der Spitzengruppe, kam am Ende aber nicht ins Ziel.