Bulgarischer Familienclan auf Beutezug

Zuerst kontrollierte die Polizei in Lambach einen Kleinbus, in dem eine 36-jährige Bulgarin mit ihrem 20-jährigen Sohn und der 17-jährigen Schwiegertochter saß - sie hatten 250 Kilo gestohlenes Altmetall im Kofferraum. Die Familie gab an, geglaubt zu haben, das Metall sei zur freien Entnahme, da sie es in einem Firmencontainer gefunden habe.