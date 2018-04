Papst Franziskus betete für „Frieden und Harmonie“

Höhepunkt war zu Mittag der Segen „Urbi et Orbi“, der in zahlreichen Ländern live übertragen wurde. Die Zeremonie auf dem Petersplatz ist mit einem Sündenablass für alle Menschen verbunden, die den Segen in gläubiger Haltung direkt in Rom, aber auch im Radio oder Fernsehen verfolgen. Auch deshalb ist der Segen sehr populär. In der Nacht hatte Franziskus im Dom die Osterwache gefeiert. Dabei wurde in der Vorhalle der Kirche das Osterlicht entzündet und in den Petersdom getragen.