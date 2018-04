1300 Zivilisten dürfen Ost-Ghouta verlassen

Rebellen nach Idlib gebracht

Am Samstagabend hatten die letzten Rebellen eine zweite Zone verlassen, in der bisher bewaffnete Regierungsgegner präsent waren. Sie wurden in die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib im Nordwesten Syriens gebracht. Trotz der laufenden Verhandlungen in Duma erklärte Syriens Armeeführung Ost-Ghouta für vollständig befreit.