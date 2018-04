Familienvater aus Karussell geschleudert - tot!

Was ein spaßiger Familienausflug werden sollte, hat in Frankreich in einem Drama geendet: Bei einem Unfall auf einem Kirtag ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Der Familienvater wurde in Neuville-sur-Saone nördlich von Lyon aus noch ungeklärter Ursache aus der Gondel eines Karussells geschleudert, wie die örtlichen Behörden mitteilten.