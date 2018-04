Mehr als 15.000 danken für heavy Entertainment

Zu Beginn des letzten Drittels stellte der Sänger und Gitarrist die rhetorische Frage: „Do you want it heavy?“ Kurz darauf ließ er mit seinen Mitstreitern das stampfende, tonnenschwere „Sad But True“ vom Stapel und brachte die seit Monaten ausverkaufte Halle endgültig zum Kochen. Es war der Höhepunkt einer Darbietung, die kaum Wünsche offenließ: Spielfreude traf auf Routine, altes und neues Material passte ziemlich perfekt zusammen und die optische Show wusste auch zu gefallen. Metallica sind offenbar unkaputtbar - ebenso wie ihr Über-Hit „Enter Sandman“, für den am Ende die letzten Kraftreserven zum Mitgrölen freigesetzt wurden.