Kein Schein: Lenker ergriff nach Unfall die Flucht

Der Mann überholte mit seinem Auto ein slowenisches Sattelkraftfahrzeug auf der Autobahn und touchierte während des Überholvorgangs mit der rechten Fahrzeugseite den Lastwagen. In weiterer Folge kam der Pkw-Lenker rechts von der Fahrbahn ab, fuhr entlang einer Böschung zurück auf den Fahrstreifen und hielt am Pannenstreifen an. Der Unfallverursacher erklärte dem Lkw-Lenker, keinen Schaden am Pkw zu haben, und fuhr anschließend ohne Datenaustausch weiter in Richtung Villach, wo er von der Polizei im Bereich St. Michael angehalten wurde.