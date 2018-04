Austria: Dreckiger Sieg dank„Osterhase“ Pires! 

Jetzt geht’s gegen Sturm, Rapid und LASK. Die 86. Spielminute im Ernst-Happel-Stadion: Die Gedanken vieler kreisten sich schon darum, wie die Verantwortlichen der Austria nach einem 1:1-Unentschieden gegen Altach argumentieren würden, ob noch irgendjemand bei Violett an die große Aufholjagd glauben würde. Doch dann kam alles anders. Weil Felipe Pires nach Zuspiel von Kevin Friesenbichler die Kugel an Keeper Kobras vorbei ins Netz schob, zum violetten „Osterhasen“ wurde. 2:1-Sieg, nach dem 2:0 gegen Wolfsberg und dem 4:0 gegen St. Pölten doch noch der dritte Heim-Dreier in Folge in Folge für den neuen Trainer Thomas Letsch. Und neun Punkte aus seinen bisherigen vier Spielen können sich auch sehen lassen.