„Vielleicht tut uns so eine Klatsche ganz gut“

Schon nach vier Minuten nahm das Unheil seinen Lauf, zappelte der Ball im Tor des BVB. Müller hatte Lewandowski mit einem Pass bedient. Zwar stand der Pole, ehe er Bürki bezwang, leicht im Abseits, der Video-Referee hob sein 24. Saisontor aber nicht auf. Drei Minuten später wurde ein Ribéry-Treffer zurecht vom Video-Referee nicht anerkannt, dies juckte die Bayern nicht. In Minute 14 rollte der nächste Angriff in Form von David Alaba auf Dortmunds Tor zu. Der Österreicher schickte einen Pass in die Mitte, Rodriguez traf zum 2:0. Der Klasse-Unterschied war eklatant. Castro vertändelte den Ball an Rodriguez, der bediente Müller und der Deutsche tropfte zum 3:0 ab (23.).