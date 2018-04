Familienkrach: Blaue Flecken statt bunter Eier

In Paternion verlor ein 32-Jähriger die Nerven. „Er fasste seine Mutter an den Haaren und am Ohr, und zog sie so in das Haus hinein“, so ein Polizist. Der Mann soll seine Mutter schon mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot für das Wohnhaus ausgesprochen. Er wird angezeigt.