„Die Regeln der digitalen Welt ändern sich stetig“

#3. Was war dein größter Fehler in Bezug auf das Bloggen und was hast du daraus gelernt?

Die Regeln in der digitalen Welt ändern sich ständig und es ist eine große Herausforderung, nicht in der Flut an Neuerungen und Entwicklungen unterzugehen. Ein Fehler, der uns anfangs ganz sicher passiert ist, war, dass wir uns nicht ausführlich genug mit diesen Regeln auseinandergesetzt haben. Unsere Blogbeiträge waren zu kurz, nicht SEO-optimiert etc. Wir haben einfach drauflos geschrieben - mit mehr Herz als Verstand sozusagen. Wie auch in der realen Welt funktioniert eines aber nur selten ohne das andere. Das haben wir inzwischen gelernt und wir bemühen uns sehr, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.